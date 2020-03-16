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В Украине зафиксирована вторая смерть COVID-19

22:15
В Черновцах у последствий коронавируса умерла женщина - фото 1
В Черновцах у последствий коронавируса умерла женщина

Вечером в понедельник, 16 марта, умерла еще одна украинка. Высокая доля вероятности, что повинен в смерти коронавирус нового типа.

О гибели гражданки нашей страны сообщает пресс-служба Черновицкой областной госадминистрации.

В Киеве зафиксированы два случая COVID-19

Женщина находилась на стационарном лечении в Черновицкой областной клинической больнице с подозрением на коронавирус. Поскольку оперативно и с вероятностью, близкой к 100%, заболевание диагностировать сложно, официально употребляется термин “возможно от COVID-19”.

Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.

Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидаются в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что опасный диагноз не подтвердился у одного из госпитализированных в Черновицкой области.

Всего в области госпитализированы около 30 человек. В ближайшее время в регионе будет введено чрезвычайное положение.

Первой жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Радомышля в Житомирской области. Она побывала заграницей, потому долго колесила по Украине, в родном городе активно посещала общественные места, была в церкви, обращалась к докторам, но те ей помочь не смогли, а когда все-таки решились лечить последствия атаки на организм коронавируса - было уже поздно.

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