В Киеве зафиксированы два случая COVID-19

Коронавирус уже в Киеве

Министерство здравоохранения официально подтвердила в Киеве два случая заболевания короновирусом нового типа, вызывающего пневмонию COVID-19.

В настоящее время зараженные коронавирусом пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сообщает, что один человек в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

В целом сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный. Учитывая всю сложность ситуации, в Украине введены жесткие правила карантина, которые должны соблюдаться везде, кроме Харькова, где их саботирует местный мэр - Кернес.