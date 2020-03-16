Пандемия коронавируса Владимир Зеленский война на Донбассе

В Киеве зафиксированы два случая COVID-19

21:59
Коронавирус уже в Киеве - фото 1
Коронавирус уже в Киеве

Министерство здравоохранения официально подтвердила в Киеве два случая заболевания короновирусом нового типа, вызывающего пневмонию COVID-19.

В настоящее время зараженные коронавирусом пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение.

Сообщает, что один человек в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

В целом сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный. Учитывая всю сложность ситуации, в Украине введены жесткие правила карантина, которые должны соблюдаться везде, кроме Харькова, где их саботирует местный мэр - Кернес.

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Киев Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
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