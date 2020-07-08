США официально заявили о выходе из ВОЗ

Трамп добился своего

Утром в среду, 8 июня по Вашингтону, США передали в штаб-квартиру ООН заявление о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это решение было принято на фоне реакции ВОЗ на пандемию коронавируса, а также из-за политических "терок" с Китаем.

Как объявили в Белом доме, генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш получил уведомление об отказе США участвовать в финансировании ВОЗ, а также о том, что Штаты больше не будут подчиняться и сотрудничать со специализированным учреждением ООН.

Фактический выход США вступит в силу через год - 6 июля 2021.

Кроме того, о принципиальном решении выхода представители Трампа уведомили Конгресс.

- Соединенные Штаты отказываются участвовать в работе ВОЗ, - заявила ведущий представитель Демократической партии в комитете по иностранным отношениям Сената Менендес.

Как известно, о намерении выхода из международного института, в работе которого участвовали 194 страны, Дональд Трамп говорил еще в мае этого года. Таким образом президент Штатов реагировал на ситуацию с китайским коронавирусом, когда его страна провела массовое тестирование населения и вышла на первое место по распространению болезни.

Трамп апеллировал к тому, что ВОЗ долгое время ретранслировала сообщения центральных властей КНР о том, что COVID-19 не может передаваться от человека к человеку. Более того, организация здравоохранения несколько месяцев отказывалась признать ситуацию угрожающей для всего мира, сохраняя за ней статус региональной угрозы.

В итоге эпидемия превратилась в пандемию, от которой уже сейчас скончались 540 тысяч человек. 11 миллионов 700 тысяч - заразились.

Фактически же ВОЗ повела себя так же некомпетентно, как и ООН с момента начала российско-украинской войны. Многие рекомендации организации были запоздалыми и бесполезными, а прописанные с большой долей бюрократизма процедуры помешали задавить распространение инфекции в самом начале.

Впрочем, нельзя отрицать и того факта, что разведка США сообщала Трампу о надвигающейся опасности, но он эту информацию игнорировал. Так что решение о выходе из ВОЗ можно назвать не только звоночком о необходимости реформирования организации, но и политическим ходом президента США перед выборами.