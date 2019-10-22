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В Украине ужасный и грязный воздух? Синоптики вынесли вердикт

20:20
В Украине ужасный и грязный воздух? Синоптики вынесли вердикт - фото 1
В Украине ужасный и грязный воздух? Синоптики вынесли вердикт

Намедни в сети поднялась паника из-за сообщений об ужасной загрязненности воздуха в Украине. Есть ли основания беспокоиться? Синоптики дали ответ.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это?

Сложившуюся ситуацию прокомментировала пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

"По данным наблюдений сети гидрометеорологических организаций концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах”, - кратко отметили ученые.

Аналогичные данные высказали и в Минэкоэнерго.

"Мы понимаем беспокойство населения Украины, но хочу заверить - превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет! Все показатели в пределах нормы", – заявил министр Алексей Оржель.

В Украине ужасный и грязный воздух? Синоптики вынесли вердикт - фото 189943

Алексей Оржель

Отметим, что помимо метеорологов и Кабмина на ситуацию с загрязнением уже отреагировали и в Раде. В понедельник, 21 октября, парламентарии зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения".

Что предусматривает закон – пока что неизвестно: его текст отсутствует на сайте ВРУ.

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Напомним, экологическая катастрофа в Крыму: в зоне риска населенные пункты Херсонской области.

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