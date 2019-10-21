Валерия Гонтарева Олег Гладковский Владимир Зеленский война на Донбассе

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это?

14:30
Сеть бьет тревогу, Киев ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 1
Сеть бьет тревогу, Киев ужасно загрязнён. Так ли это?

Намедни в сети появилась информация о рекордном загрязнении воздуха в Украине. В сети подняли тревогу. С чем она связана и является ли она оправданной? БЕЗ ТАБУ попробует разобраться в ситуации.

Киев вошел в рейтинг лучших городов мира… С конца

При просмотре большинства fb-постов о загрязнении несложно заметить, что большая часть из них основывается на данных сайтов Windy.com и AirVisual. Смотрятся они и вправду не очень обнадеживающе.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 189864

"Типичный" Киев

Как и некоторые фото.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 189863

С чем это связано, объяснить пока никто не может. Пользователи сети пока строят свои версии.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 189857

"Над Украиной сейчас самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Но у нас и близко нет такой концетрации людей и предприятий! Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя", - написал интернет- пользователь Евгений Сойкин.

Ажиотаж о загрязнении дошел и до ушей премьер-министра Алексея Гончарука. Он дал четкий ответ: официальных данных пока не имеется.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 189856

"Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что, по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха в пределах, оно называется ПДК – предельно допустимая концентрация. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы по официальным данным никаких не видим", - заявил глава Кабмина.

Несмотря на обнадеживающее заявление, мы можем констатировать, что по крайней мере довольно неприятная ситуация сложилась в столице. По данным пресс-службы Киевсовета, в Обуховском районе наблюдается значительное ухудшение воздуха из-за горения торфяников. На данный момент ГСЧС пытается локализировать ситуацию.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 189859

Отметим, что проблемы с воздухом у столицы связаны не только с пожарами торфяников, однако сравнивать оные с загрязнением в Китае немного неуместно, тем более на основе данных нескольких приложений в смартфоне.

Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это? - фото 189866

Тем временем в Китае

Напомним, экологическая катастрофа в Крыму: в зоне риска населенные пункты Херсонской области.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев экология Алексей Гончарук Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Свинарчука отпустят на волю. Раскрыты детали - фото 1
Свинарчук выйдет на свободу. Раскрыты детали
12:30
Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала" - фото 1
Гонтарева отреагировала на сгоревшую хату "Квартала"
09:29
Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие - фото 1
Признать Азов "террористами": в Конгрессе поставили условие
08:48
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
17 октября, 22:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...