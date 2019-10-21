Сеть бьет тревогу, воздух в Украине ужасно загрязнён. Так ли это?

Сеть бьет тревогу, Киев ужасно загрязнён. Так ли это?

Намедни в сети появилась информация о рекордном загрязнении воздуха в Украине. В сети подняли тревогу. С чем она связана и является ли она оправданной? БЕЗ ТАБУ попробует разобраться в ситуации.

При просмотре большинства fb-постов о загрязнении несложно заметить, что большая часть из них основывается на данных сайтов Windy.com и AirVisual. Смотрятся они и вправду не очень обнадеживающе.

"Типичный" Киев

Как и некоторые фото.

С чем это связано, объяснить пока никто не может. Пользователи сети пока строят свои версии.

"Над Украиной сейчас самая высокая концентрация CO в мире, сопоставимая с промышленными районами Китая или Нью-Йоркской агломерацией! Но у нас и близко нет такой концетрации людей и предприятий! Накрыло пол-страны от Киева до Харькова, от Винницы до Мариуполя", - написал интернет- пользователь Евгений Сойкин.

Ажиотаж о загрязнении дошел и до ушей премьер-министра Алексея Гончарука. Он дал четкий ответ: официальных данных пока не имеется.

"Мы сейчас разбираемся с этим. Предварительно мне доложили, что, по официальным нашим данным, у нас в воздухе ничего аномального не наблюдается и качество воздуха в пределах, оно называется ПДК – предельно допустимая концентрация. Никаких аномальных превышений чего-то опасного в воздухе мы по официальным данным никаких не видим", - заявил глава Кабмина.

Несмотря на обнадеживающее заявление, мы можем констатировать, что по крайней мере довольно неприятная ситуация сложилась в столице. По данным пресс-службы Киевсовета, в Обуховском районе наблюдается значительное ухудшение воздуха из-за горения торфяников. На данный момент ГСЧС пытается локализировать ситуацию.

Отметим, что проблемы с воздухом у столицы связаны не только с пожарами торфяников, однако сравнивать оные с загрязнением в Китае немного неуместно, тем более на основе данных нескольких приложений в смартфоне.

Тем временем в Китае

Напомним, экологическая катастрофа в Крыму: в зоне риска населенные пункты Херсонской области.