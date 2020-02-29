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В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО

14:59
В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 29 февраля, ФСБ России вернула украинских рыбаков, ранее захваченных в Азовском море. Дома их решили оштрафовать.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным источника, судно с украинским экипажем было передано тактической группе катеров Мариупольского отряда Морской охраны. Изучив катер и осмотрев документы 4 экс-пленников, пограничники отплыли в Бердянск, где на данный момент устанавливаются все обстоятельства их захвата ФСБ.

В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО - фото 196564

За "нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море" каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

В Украине оштрафовали моряков, захваченных Россией – ФОТО, ВИДЕО - фото 196565

Напомним, 15 февраля в Азовском море российские "пограничники" захватили судно с 4 украинскими моряками. По версии россиян, капитан корабля не выполнил требования пограничников ФСБ об остановке и предпринял попытку уйти. Спустя некоторое время судно было задержано. В ходе обыска его помещений, россиянами было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан; документы на ловлю рыбы у экипажа якобы отсутствовали.

Позже судно с экипажем было доставлено в порт оккупированной Керчи "для разбирательств".

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ФСБ Азовское море Россия Новости
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