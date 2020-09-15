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В Украине - почти 3 тысячи новых зараженных COVID-19

09:20
Коронавирус косит все больше людей - фото 1
Коронавирус косит все больше людей

В понедельник, 14 сентября, в лабораториях Центра общественного здоровья не вышли на полную мощность проведения ПЦР-тестов. Из-за малого количества анализов, сделанных в государственных заведениях, число новых выявленных случаев заражения за сутки составило 2905.

Как сообщили в ЦОЗ сегодня утром, общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса приближается к отметке в 160 тысяч.

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19 – НАНУ

И это только лишь цифры именно официально выявленных заражений.

- Всего COVID-19 заболели 159702 человека. 70810 выздоровели, а 3264 пациента скончались, - заявили чиновники. - За сутки умерли 53 человека, а 1267 преодолели недуг.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

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