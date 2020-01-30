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В Сумах маршрутка протаранила столб, много пострадавших

12:56
В Сумах маршрутка протаранила столб, много пострадавших - фото 1
В Сумах маршрутка протаранила столб, много пострадавших

В четверг, 30 января, в Сумах из-за неблагоприятных погодных условий маршрутка протаранила столб. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В Днепре маршрутка протаранила толпу, есть пострадавшие – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Предварительно, в результате аварии пострадали десять пассажиров. Шестерых из них медики вызванной «скорой» уже доставили в больницы для более детального обследования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции", - говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство (ч.1 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся. Подробности читайте по ссылке.

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