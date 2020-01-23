В Днепре маршрутка протаранила толпу людей, есть пострадавшие – ФОТО

В Днепре маршрутка протаранила толпу людей, есть пострадавшие – ФОТО

В четверг, 23 января, в Днепре маршрутка протаранила толпу людей. Есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Информатор-Днепр".

По словам водителя микроавтобуса, он попытался избежать столкновения, но потерпел неудачу.

Свидетели ЧП сообщили немного иную версию: водитель пытаясь избежать столкновения с трамваем, совершил резкий поворот и въехал в людей. В результате ДТП пострадали 4 человека, один из них 12-летний ребенок.

в результате ДТП пострадали 4 человека, один из них 12-летний ребенок.

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Всем им оказали медицинскую помощь, а позже госпитализировали. На месте аварии работала СОГ.

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Автобус с 28 пассажирами перевернулся. Подробности читайте по ссылке.