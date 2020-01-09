В столице пьяный водитель наехал на филармонию - ФОТО

В столице пьяный водитель наехал на филармонию - ФОТО

В четверг, 9 января, пьяный водитель совершил наезд на здание столичной филармонии. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ в Facebook.

"Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии. На месте …..инспекторы обнаружили водителя транспортного средства; последний находился с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, гражданин согласился. Результат - 1, 40 промилле, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз", – говорится в сообщении.

К счастью, никто кроме машины и гранитного бордюра, не пострадал. По факту ДТП полиция сложила несколько протоколов. На месте работала следственно-оперативная группа.

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