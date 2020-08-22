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В столице подняли самый большой флаг в Украине – ФОТО

22:00
В столице подняли самый большой флаг в Украине – ФОТО - фото 1
В столице подняли самый большой флаг в Украине – ФОТО

В субботу, 21 августа, в Киеве подняли самый большой флаг в Украине.

В Станице Луганской снова запестрели украинские флаги - яркие ФОТО

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Размер полотнища флага - 16 на 24 метра, высота флагштока – 90 м. Во время церемонии поднятия стяга победительница "Евровидение-2016" Джамала исполнила государственный гимн.

В столице подняли самый большой флаг в Украине – ФОТО - фото 204349

По словам организаторов события, символ страны можно будет увидеть "практически с любой точки города".

"Для меня сегодня действительно волнующее событие. Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развивался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и самый большой флаг Украины - один из главных символов государства", - заявил мэр Киева Виталий Кличко, рассказав, что флаг Украины значит лично для него.

В столице подняли самый большой флаг в Украине – ФОТО - фото 204350

"Каждый раз, когда я выходил в ринг, в какой бы стране ни происходило сражение, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими знаменами. Это вдохновляло меня и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа, ибо я был и есть частью, представителем своей страны - под ее флагом", - сказал глава КГГА.

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Виталий Кличко Киев флаг Украины Новости Украина
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