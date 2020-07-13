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В США пылает военное судно, десятки человек пострадали - ФОТО, ВИДЕО

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В США пылает военное судно, десятки человек пострадали - фото 1
В США пылает военное судно, десятки человек пострадали

В США загорелся десантный крейсер "Боном Ричард" (USS Bonhomme Richard), дислоцирующийся в Сан-Диего (США). В результате ЧП пострадали десятки человек.

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Об этом сообщает BBC.

Огонь вспыхнул 12 июля около 9 часов утра (по местному времени – прим. ред.). По данным некоторых СМИ, причиной инцидента стал взрыв. На месте ЧП работают спасатели и военные службы, однако справиться с огнем им пока что не удалось.

В США пылает военное судно, десятки человек пострадали - ФОТО, ВИДЕО - фото 202646

Туристы фотографируются на фоне пылающего корабля

"17 морякам и четырем гражданским лицам оказывается помощь в местной больнице. Их повреждения не представляют опасности для жизни", - сообщает в "Тwitter" американский военно-морской флот.

В США пылает военное судно, десятки человек пострадали - ФОТО, ВИДЕО - фото 202648

Пожар до сих пор так не потушен

Как уточняет источник, во время начала пожара на судне находились 160 моряков; 17 из них получили травмы. Кроме того во время тушения пожара пострадали несколько пожарных.

Напомним, Россия захватила украинское судно в Азовском море: Все подробности.

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США пожар судно Новости Мир
ВВС
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