В США пылает военное судно, десятки человек пострадали - ФОТО, ВИДЕО

В США пылает военное судно, десятки человек пострадали

В США загорелся десантный крейсер "Боном Ричард" (USS Bonhomme Richard), дислоцирующийся в Сан-Диего (США). В результате ЧП пострадали десятки человек.

Об этом сообщает BBC.

Огонь вспыхнул 12 июля около 9 часов утра (по местному времени – прим. ред.). По данным некоторых СМИ, причиной инцидента стал взрыв. На месте ЧП работают спасатели и военные службы, однако справиться с огнем им пока что не удалось.

Туристы фотографируются на фоне пылающего корабля

"17 морякам и четырем гражданским лицам оказывается помощь в местной больнице. Их повреждения не представляют опасности для жизни", - сообщает в "Тwitter" американский военно-морской флот.

Пожар до сих пор так не потушен

Как уточняет источник, во время начала пожара на судне находились 160 моряков; 17 из них получили травмы. Кроме того во время тушения пожара пострадали несколько пожарных.

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