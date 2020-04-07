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Круизное судно с украинским экипажем затопило корабль ВМС Венесуэлы

18:20
Капитан круизного лайнера затопил корабль ВМС Венесуэлы - фото 1
Капитан круизного лайнера затопил корабль ВМС Венесуэлы

Инцидент произошел еще 30 марта у берегов Венесуэлы, когда пограничники Мадуро решили захватить круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, экипаж которого практически полностью состоит из украинцев.

По данным источников издания "Думская", а также португальских СМИ (лайнер шел под флагом Португалии), военнослужащие морского флота Венесуэлы пошли на захват гражданских лиц на пограничном корабле NAIGUATA.

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Перед этим военные потребовали от ничего не нарушающих членов экипажа круизного лайнера сменить курс и совершить остановку в одном из портов Венесуэлы, но получили отказ.

В итоге агрессоры сначала несколько раз выстрелили предупредительно, а затем - пошли на таран судна, чтобы сменить его курс. Впрочем, мощный корабль ВМС никакого урона гражданскому лайнеру не нанес. Зато сам получил невероятные повреждения.

Дело в том, что RESOLUTE оказался судном ледового класса, которое совершает заплывы в Антарктиду. Так что венесуэльцы напоролись на мощнейший бульб, предназначенный для тарана льдин.

В итоге судно преступников затонуло, а украинский капитан принял на борт всех 44 членов его экипажа и направился к Кюрасао.

Попытки захвата венесуэльцами гражданских кораблей совсем не являются редкими. Подчиненные Мадуро регулярно пытаются взять ни в чем не повинных иностранцев в заложники в надежде на выкуп.

Смотрите видео тарана венесуэльскими ВМС круизного лайнера с украинским экипажем онлайн:

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корабль Венесуэла заложники военные Новости
Думская
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