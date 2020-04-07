Круизное судно с украинским экипажем затопило корабль ВМС Венесуэлы

Капитан круизного лайнера затопил корабль ВМС Венесуэлы

Инцидент произошел еще 30 марта у берегов Венесуэлы, когда пограничники Мадуро решили захватить круизный лайнер ледового класса RESOLUTE, экипаж которого практически полностью состоит из украинцев.

По данным источников издания "Думская", а также португальских СМИ (лайнер шел под флагом Португалии), военнослужащие морского флота Венесуэлы пошли на захват гражданских лиц на пограничном корабле NAIGUATA.

Перед этим военные потребовали от ничего не нарушающих членов экипажа круизного лайнера сменить курс и совершить остановку в одном из портов Венесуэлы, но получили отказ.

В итоге агрессоры сначала несколько раз выстрелили предупредительно, а затем - пошли на таран судна, чтобы сменить его курс. Впрочем, мощный корабль ВМС никакого урона гражданскому лайнеру не нанес. Зато сам получил невероятные повреждения.

Дело в том, что RESOLUTE оказался судном ледового класса, которое совершает заплывы в Антарктиду. Так что венесуэльцы напоролись на мощнейший бульб, предназначенный для тарана льдин.

В итоге судно преступников затонуло, а украинский капитан принял на борт всех 44 членов его экипажа и направился к Кюрасао.

Попытки захвата венесуэльцами гражданских кораблей совсем не являются редкими. Подчиненные Мадуро регулярно пытаются взять ни в чем не повинных иностранцев в заложники в надежде на выкуп.

Смотрите видео тарана венесуэльскими ВМС круизного лайнера с украинским экипажем онлайн: