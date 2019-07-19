В списке "Оппозиционной платформы" нашли многократно судимого владельца пяти паспортов

Среди кандидатов в депутаты порой встречаются откровенно зашкваренные деятели

Анализируя списки кандидатов в парламентарии, журналисты нашли "политика года", который хоть и вряд ли пройдет в Раду, все же может считаться отчаянным человеком. Поскольку рваться в ВР с такой биографией может действительно лишь уникум.

Топовый охотник за мандатом Дмитрий Торнер находится на 44-м месте в списке партии недобитых рыгов "Оппозиционная платформа - За жизнь".

За 39 лет своей жизни он пять раз менял фамилии и паспорта, был осужден и находился в бегах, но сумел пройти путь от махинатора к чиновнику.

Изначально Торнера звали Дмитирем Некрасовым, но через год после получения в 2003 году срока в 11 лет в Молдове, гражданином которой он являлся, кандидат в нардепы сбежал в Украину, где впоследствие стал Дмитрием Мальченко. Беглец из молдавской тюрьмы взял девичью фамилию матери и оказался уроженцем Кировоградской области.

В 2007 году он еще раз сменил паспорт, взяв фамилию жены Ольги Грозной, а спустя три года разводится, имитирует свою смерть и окончательно уходит от ответственности на родине.

Впрочем, молдавские правоохранители верили в байки о смерти преступника недолго, и в 2013 году в розыск его снова подали. Тогда же нынешний Торнер бежит из Украины в РФ вместе с киевлянкой и моделью Ольгой Соколовской, женится на ней и получает российский паспорт, став Дмитрием Соколовским.

В 2014-м он приезжает в Австрию, где знакомится с Фирташем. Там же оформляет гражданство и оформляет новый документ, став Дмитрием Торнером. Жена-модель тоже меняет фамилию и даже побеждает на конкурсе "Миссис Вселенная-2016". Сейчас она работает ведущей на "Интере".

Только лишь в этом году деятель официально становится Торнером, получив в Украине новый паспорт. Именно с новыми документами он и подался в ЦИК как кандидат в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Примечательно и резюме Некрасова-Грозного-Соколовского-Торнера: в Украине он работал в Госкомрезерве, возглавлял ГП "Укрспецавтобаза", а в 2010 был советником главы пенитенциарной службы.