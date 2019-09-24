В списках не значился: Зеленского не пригласили в главный зал Генассамблеи ООН

Зеленского не допустили для участия в главных дебатах Генассамблеи ООН

Вечером во вторник, 24 сентября, президент Украины может свободно походить по Нью-Йорку в поисках шаурмы. На мероприятие, где будут выступать мировые лидеры и высокие гости Генассамблеии ООН, его не позвали.

Судя по всему, украинцам пора отвыкать от того, что наш президент выступает с трибуны ГА Организации Объединенных Наций.

Петр Порошенко регулярно катался на подобные ежегодные мероприятия и толкал не слабые речи на генеральных дебатах, но нового главу Украины в список высокопоставленных гостей не внесли.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Генассамблеи перечень допущенных к выступлениям и слушаниям. Так что Трамп и другие мировые лидеры будут лишены возможности послушать о "факинг политике" и о количестве мозгов голове у нашего гаранта.

Сам же Зеленский, вероятнее всего, примет участие в общих дебатах, в которых будут принимать участие намного более низшие по чину представители различных стран - депутаты, журналисты и общественные деятели.

Напомним, на просторах Генассамблеи ООН президент Украины должен встретиться с лидером Штатов Дональдом Трампом. Правда, диалог могут и отменить, поскольку на американца насели разведчики и конгрессмены, подозревающие, что хозяин Белого дома попытается развалить Зе и развести его на политическую борьбу с главным конкурентом на пост президента Джо Байденом.