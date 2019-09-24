Владимир Зеленский Грета Тунберг Сергей Князев война на Донбассе

В списках не значился: Зеленского не пригласили в главный зал Генассамблеи ООН

20:20
Зеленского не допустили для участия в главных дебатах Генассамблеи ООН - фото 1
Зеленского не допустили для участия в главных дебатах Генассамблеи ООН

Вечером во вторник, 24 сентября, президент Украины может свободно походить по Нью-Йорку в поисках шаурмы. На мероприятие, где будут выступать мировые лидеры и высокие гости Генассамблеии ООН, его не позвали.

Судя по всему, украинцам пора отвыкать от того, что наш президент выступает с трибуны ГА Организации Объединенных Наций.

"Мы не простим вам!": как Грета Тунберг "изменила" мир

Петр Порошенко регулярно катался на подобные ежегодные мероприятия и толкал не слабые речи на генеральных дебатах, но нового главу Украины в список высокопоставленных гостей не внесли.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Генассамблеи перечень допущенных к выступлениям и слушаниям. Так что Трамп и другие мировые лидеры будут лишены возможности послушать о "факинг политике" и о количестве мозгов голове у нашего гаранта.

Сам же Зеленский, вероятнее всего, примет участие в общих дебатах, в которых будут принимать участие намного более низшие по чину представители различных стран - депутаты, журналисты и общественные деятели.

Напомним, на просторах Генассамблеи ООН президент Украины должен встретиться с лидером Штатов Дональдом Трампом. Правда, диалог могут и отменить, поскольку на американца насели разведчики и конгрессмены, подозревающие, что хозяин Белого дома попытается развалить Зе и развести его на политическую борьбу с главным конкурентом на пост президента Джо Байденом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ООН Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Немцы выписали 100 тысяч виз русским, в том числе и жителям "дыры" - фото 1
Германия раздает визы жителям "ДНР" и "ЛНР", которые получили российские паспорта
21:40
Новое руководство МОЗ срывает работу и стопорит реформу - фото 1
Новое руководство МОЗ заблокировало работу ведомства, желая уволить "команду Супрун"
19:40
Высший Совет правосудия возглавил Андрей Овсиенко - фото 1
Высший совет правосудия возглавил катавшийся к Богдану судья
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
14:25
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Загрузка...