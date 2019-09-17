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В сожженном доме Гонтаревой нашли свето-шумовую гранату (ФОТО)

13:20
Дом Гонтаревой сгорел из-за запуска свето-шумовой ракеты - фото 1
Дом Гонтаревой сгорел из-за запуска свето-шумовой ракеты

Полицейские расследуют уничтожение имущества экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в поселке под Киевом. Стражи порядка уверены, что инцидент определенно не связан со случайностью, а был спланированной атакой.

На поджег частного дома в селе Гореничи под Киевом во вторник, 17 сентября, отреагировали все топовые политики, и только лишь Игорь Коломойский намекнул, что инцидент выгоден Гонтаревой.

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В то же время бывшая председательница НБУ является в глазах олигарха человеком, который очень способствовал провалу аферы с "ПриватБанком".

Сегодня среди пепелища следователи нашли зажигательную свето-шумовую ракету, которая, судя по всему, и стала причиной пожара.

- Здесь не было такого коктейля Молотова. Мы нашли зажигательную светло-шумовую ракету. И еще ряд доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа. Их озвучить не могу, - отметил во время сегодняшнего брифинга спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

По словам правоохранителя, в данный момент копы пытаются понять, была ли ракета военной или злоумышленники пользовались самодельными устройствами.

Куски ракеты отправлены на криминалистическую экспертизу.

Напомним, 26 августа Гонтареву в Лондоне сбила машина. И хотя местные копы утверждают что инцидент является несчастным случаем, бывшая руководительница Нацбанка говорит о намеренном нападении.

Помимо всего прочего в ночь на 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки Гонтаревой прямо возле ее дома. В общем, целая цепочка событий вкупе с кляузами Портнова и обысками, де-факто, подконтрольного ему ГБР, наталкивает на мысли о политической расправе.

К слову, в квартире Гонтаревой 12 сентября проходили следственно-оперативные действия. Есть информация, что ее попросту хотели задержать и доставить на допрос, но бывшая чиновница находится в больнице Лондона с переломами после ДТП. И детективы об этом прекрасно знали.

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Валерия Гонтарева уголовное дело Игорь Коломойский ПриватБанк пожар Новости
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