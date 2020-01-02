В "Слуге народа" заявили о повышении пенсионного возраста

Галина Третьякова считает, что повышение пенсионного возраста неминуемо

Народный депутат и глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила о том, что через несколько лет властям придется внедрить очередное повышение пенсионного возраста. И такие непопулярные меры, по словам представительницы "слуги народа", неизбежны.

В интервью изданию "Интерфакс-Украина" Третьякова рассказала о том, какие новшества власть имущие собираются внедрять в пенсионной сфере.

По ее словам, в марте этого года представители Зе команды хотят проиндексировать пенсии, как это было запланировано еще при Гройсмане, а также внедрить вторую пенсию - доходы каждого украинца урежут на 7%, а эти деньги будут закидывать на счет, который станет доступен только при достижении определенного возраста.

В целом же, как созналась нардеп, схема действий чиновников в социальной сфере выглядит весьма неоднозначно: сначала делай, а потом думай:

- Потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения. Но какие бы мягкие варианты мы не придумали, как бы мы не старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста, - отметила Третьякова. - Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня Кабинета министров, однако уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей. Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию.

Пенсионные реформы, описанные командой Зеленского, разумеется, положительно скажутся на бюджете страны, ведь при условии провальной экономической политики дополнительные сборы 7% от доходов будут просто огромным пополнением операционного фонда, такими себе долговыми инвестициями государства. На жизни людей же подобные новшества, само собой, ни к чему хорошему не приведут.