В Раду внесли законопроект о раздаче пенсий жителям "ДНР" и "ЛНР"

"Слуги народа" собираются выдавать пенсии на неоккупированной территории

Во вторник, 26 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" внесли крайне сомнительный и спорный документ об урегулировании проблем с раздачей пенсионных выплат для людей, которые живут на неподконтрольной территории.

Если "Слуги народа" проголосуют за принятие законопроекта, который инициировала команда Зе, перед нашими властями окажется сложнейшая задача обеспечить его выполнение.

Как утверждает глава комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец, в законопроекте, которому присвоен номер 2083-д указано, что на пенсию могут претендовать даже те люди, которые последние пять лет не платили налоги в казну, но уже достигли пенсионного возраста.

- Больше половины пенсионеров, зарегистрированных на захваченных землях, не могут получить пенсию. Многие из жителей ОРДЛО умирают на пунктах пропуска, - заявил нардеп. - Эту ситуацию надо изменить.

Фактически же принятие закона будет означать, что Украина отступит от международных норм, которые гласят о том, что страна-оккупант должна самостоятельно обеспечивать захваченные ею территории, снимет нагрузку на финансирование "республик" Кремлем, а также попадёт в ситуацию, когда проконтролировать раздачу средств будет невозможно.

Кроме того, не ясно, как вообще планируют осуществлять выплаты "Слуги народа", ведь инкассаторские машины с деньгами в "ДНР" и "ЛНР" банально отожмут. Именно по этой причине Украина перестала раздавать соцвыплаты в недореспубликах. Перечисление денег на карты "республиканских банков" будет означать признание квазиобразования, на что пойти также нельзя.

Еще одним спорным моментом в этом законе является тот факт, что в неподконтрольных городах невозможно отслеживать, жив ли вообще пенсионер, или его соцвыплаты уходят махинаторам/террористам.