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Дубинский снова зашкварился, пытаясь загнобить Кличко (ВИДЕО)

20:20
Дубинский методично пытается подорвать рейтинг Кличко - фото 1
Дубинский методично пытается подорвать рейтинг Кличко

Стремящейся любой ценой хайповать на провалах действующего мэра Киева и опустить его рейтинг скандальный нардеп Дубинский регулярно попадает в скандалы. На сей раз он снова показал свою оторванность от реальной жизни и полное непонимание ситуации.

Выступая в эфире телеканала Виктора Медведчука Zik, Дубинский долго рассуждал о необходимости создания реестра коммунальной собственности столицы.

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И все бы ничего, только такой реестр давно функционирует. Но нардеп от "Слуги народа" то ли решил всех обмануть своим заявлением, то ли реально не знал о работе такого реестра. Так или иначе, в прямом эфире он снова шкваранулся:

"Никто, я думаю, из тех, кто живет в Киеве - киевляне ли киевляки, не могут выйти на свою собственную улицу и сказать: "Я точно знаю, что это помещение свободное и оно в коммунальной собственности, и может быть сдано, а вот это помещение находится в собственности ОСББ - вот это нет, вот это".

Рассказывая о необходимости открытого реестра, Дубинский манипулятивно рассказывал о том, как плохо команда Кличко управляет столицей.

Правда, электронный реестр с указанием всего без исключения коммунального имущества можно без проблем найти на сайте Департамента коммунальной собственности Киева.

Дубинский снова зашкварился, пытаясь загнобить Кличко (ВИДЕО) - фото 202728
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