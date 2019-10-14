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В "Слуге народа" решили отменить военный сбор

15:00
Дубинский хочет урезать сборы на оборонку - фото 1
Дубинский хочет урезать сборы на оборонку

Скандальный представитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский на полном серьезе решил добиваться отмены военного сбора. Он зарегистрировал в ВР соответствующие законопроекты, которым присвоен №2252 и №2253.

Судя по опубликованным на сайте парламента пояснительным запискам, Дубинский законом №2252 предлагает внести изименения в налоговый кодекс.

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оенный сбор и налог на доходы физических лиц дублируют друг друга, что приводит к двойному налогообложению одного и того же объекта налогообложения - заработной платы, вознаграждения по гражданско-правовыми соглашениями и тому подобное, - сказано в документе. - Учитывая указанное, фонд заработной платы испытывает чрезмерную налоговую нагрузку по сравнению с уровнем налогообложения указанных доходов в других странах мира, что значительно ухудшает конкурентоспособность отечественных предприятий и товаров на международных рынках".

Закон №2253 предусматривает внесение изменений в бюджетный кодекс Украины на следующий год. По его словам, компенсацию в казну станут увеличенные поступления за счет увеличения минимальной зарплаты. Мол, запланированный Гончаруком рост аж в 550 гривен казна получит дополнительно около 20-25 миллиардов гривен налогов.

При этом отмена военных сборов еще больше ударит по оборонке страны, поскольку расходы на нее и так всерьез урезают.

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Александр Дубинский налог законопроект Верховна Рада Партия Слуга народа Новости
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