В штабе Зеленского решили пойти по пути Тимошенко

В Зе команде хотят, чтобы Кабмин сделал то, что уже давно сделано

В среду, 24 апреля, в штабе новоизбранного президента Владимира Зеленского выступили с откровенно странным заявлением. Представители Зе команды призвали Кабмин и "Нафтогаз" не повышать цены на газ для населения с 1 мая.

И все бы ничего, только решение об отмене планировавшегося еще в конце прошлого года повышения уже несколько дней как принято.

Тем не менее, сегодня в штабе Зеленского призвали показать умение принимать решения в интересах людей "не на словах, а на деле".

Кроме того, в команде будущего главы государства выступили за переговоры с МВФ о снижении ценника. Правда, для того, о чем уже договорились в правительстве, никакое согласование с кредиторами не нужно: главным требованием Международного валютного фонда является приведение тарифа на газ для население к рыночным меркам. Этим власти страны и занимались, а поскольку в мире цена на газ последние четыре месяца падала, никакого смысла в повышении не было. И его не без скрипа удалось отменить.

Сопротивлялись понижению тарифа чиновники "Нафтогаза", которые еще 16 апреля говорили, что постановление правительства о снижении цен выполнить не смогут. Но когда Гройсман пригрозил уволить все руководства НАК, там быстро согласились с доводами премьера.

Впрочем, у Зеленского то ли пропустили момент оглашения вердикта, то ли просто решили действовать по схеме Юлии Тимошенко и потом заявят, что снижение ставок - их заслуга.

"Мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая", - сказано в опубликованном сегодня на официальной странице "Команда Зеленского" в Facebook заявлении.