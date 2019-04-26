В штабе Зеленского не хотят принимать закон о президенте, за который сами выступали

09:00 26 апреля,

Разумков наехал на "Самопоміч" из-за закона "О президенте"

Вечером в четверг, 25 апреля, глава штаба избранного президентом Владимира Зеленского Дмитрий Разумков долго рассказывал о политических успехах своей команды и том, как "власти уже начали вставлять им палки в колеса" в эфире ток-шоу "Право на владу" на "плюсах".

Правда, обвинения из уст политтехнолога звучали исключительно гибридные. Дескать, "Самопоміч" и другие политсила пытаются ущемлять Зеленского ещё до его инаугурации, а закон "О президенте Украины" "не даст возможность выполнить обещания".

О том, что почти все пункты закона шестой президент обещал выполнить ещё до своего избрания, Разумков не сказал. Умолчал и о том, что именно из запланированного якобы не сможет сделать команда Зе в случае принятия законопроекта, ведь по выполнению непосредственно возложенных Конституцией функций главы государства никаких ограничений в документе не предусмотрено.

Впрочем, глядя в глаза автору законопроекта вице-спикеру Верховной Рады Оксане Сыроид, Разумков говорил обратное:

- Закон о президенте нужен, но он должен быть в рамках действующей Конституции. Тот законпропроект, который планируют рассмотреть в парламенте и который является в общем доступе, это очень серьезное ограничение прописанных в Конституции полномочий президента Украины. Если бы в рамках этого закона было все, дарованное Конститции, мы бы не возражали. Это удар под дых не только Зеленскому, а 73% его избирателей, которые надеются, что он выполнит все свои обещания.

Впрочем, с учетом того, что без пяти минут президент публично вообще не давал никаких обещаний, кроме голословных "посадим всех" и "снизим тарифы", а выполнение этих пунктов вообще не прописано в функциях президента, выполнить это Зеленский никак не смог бы что с законом, что без.

Но интересно другое. Ещё до выборов в штабе Зе декларировали принятие закона о президенте, который бы регулировал процедуру импичмента, функции главы государства и так далее. Когда же на деле оказалось, что такой закон уже написан, у Зеленского взбунтовались.

В ответ на выпады Разумкова Сыроид пояснила, что писала этот закон под Андрея Садового, который собирался занять кресло президента, но отказался от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.

Напомним, закон "О президенте" лежал в ВР два года, но принять его парламентарии захотели только после победы Зеленского. В "Самопомочі" настаивают на важности утверждения документа, но только вместе с законом об открытых списках на выборах в Раду и с отменой депутатской неприкосновенности.

Как известно, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.