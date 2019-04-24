Андрей Садовый назвал условия, при которых Рада сможет сделать президента сильным

13:20 24 апреля,

Андрей Садовый знает, как объединить Украину

Лидер парламентской фракции "Самопоміч" и по совместительству мэр Львова в среду, 24 апреля, выступил с пояснениями по поводу готовящегося к рассмотрению в парламенте законопроекта "О президенте Украины".

По словам политика, документ предполагает ограничение функций и полномочий главы государства, но его принятие никак не сможет ослабить институт президента.

Аргументировал Садовый такое высказывание тем, что в данный момент главнокомандующий помимо занятия своими прямыми обязанностями - представления Украины за рубежом и руководством сектором обороны занимается еще и кучей совершенно не нужных дел. К примеру, назначает голову НКРЭ, государственного управления делами и так далее.

Поддержала мэра Львова и вице-спикер ВР Оксана Сыроид, которая подчеркнула, что идея принятия закона совершенно не нова, и обговаривалась годами.

Правда, позиция "Самопомочі" заключается не только в том, что парламенту нужно рассмотреть и проголосовать за давно поданный документ. Чтобы добиться позитивного эффекта Раде необходимо продвинуться и в других вопросах, которые смогут полноценно повлиять на ситуацию в стране.

- Законопроект "О президенте Украины" должен стать законопроектом консенсуса, плодом работы Верховной Рады, новоизбранного главы государства и других структур. Сможет ли парламент сделать это в нужном формате? Только если примет закон о снятии депутатской неприкосновенности, котроый уже готов и прошел инстанцию Конституционного суда. Если примет закон "О выборах", предусматривающий открытые списки. Тогда и будет открыто окно возможностей. И получится полноценный закон - не "Самопомочі", не президента Зеленского или кого-либо еще, а консенсуса. И именно он объединит Украину.

Напомним, принятие нового закона о президенте с четким механизмом импичмента главы государства и другими нюансами - это одно из предвыборных обещаний самого Зеленского. Потому проблем с требованием "Самопомочі" быть не должно, другое дело, что пакетное голосование может вызвать вопросы и затормозить процесс.

Напомним, в минувшее воскресенье, 21 апреля, состоялся второй тур президентских выборов в Украине. С огромным отрывом в ходе подсчетов голосования лидирует Владимир Зеленский, который набрал почти 73% симпатий среди пришедших на избирательные участки. Официально результаты подсчетов еще не объявлены, но уже и.о. президента Петр Порошенко поздравил своего оппонента с победой. Сделали это и мировые лидеры.