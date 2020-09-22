В школьных учебниках обнаружили рекламу "Моршинской" (ФОТО)

У Шкарлета фактически продали страницу учебника под рекламу

Маркетологи и чиновники, утверждающие содержания школьных учебников, охамели настолько, что начали размещать рекламу прямо в пособиях для детей.

Так, во вторник, 22 сентября, родители учеников третьего класса обратили внимание на изображение этикетки популярного бренда на странице учебника по украинскому языку.

В одной из задач детям предлагают ответить на пять вопросов: как называется эта вода, содержит ли она газ, можно ли ее употреблять и так далее. И это является откровенным зашкваром, поскольку фактически нанесение такого изображения в учебник является прямой рекламой и окучиванием третьеклашек для покупки "Моршинской".

Соцсети полыхают:

Впрочем, в самой компании заявили, что "не видят в этом проявлении признаков рекламы":

"Мы не рассматриваем детей младшего школьного возраста как аудиторию для рекламы и не способствовали этой публикации в учебнике. А поскольку этикетку использовали в образовательных целях, мы не можем запретить министерству образования использовать свой бренд".

Более того, в том же учебнике нашли также рекламу и других компаний. В частности, "Львівській майстерні шоколаду".

В то, что представители фирм на самом деле не отбашляли чиновникам за такие вот рекламные проявления, верится с трудом. Особенно с учетом того, что реакция детей на такие вот плохо скрытые призывы покупать продукцию бренда вполне предсказуема: им в головы вкладывают ощущение преимущества одного товара перед другим.