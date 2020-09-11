Шкарлета официально признали плагиатором

Комитет Нацагентства признал плагиат в работах и.о. министра образования Шкарлета

Сотрудники этического комитета национального агентства по вопросам обеспечения качества образования подтвердили, что соратник Азарова, назначенный Кабмином на должность главы МОН украл чужие работы для собственных научных "достижений".

Проверяя подписанные Шкарлетом научные труды, члены этического комитета обратились к иностранным коллегам.

И отечественные эксперты, и иностранцы не смогли отмазать зашкваренного и.о. министра от плагиата.

- Этический комитет отреагировал на жалобы, поступившие от народного депутата Инны Совсун, ОО "Трон", Фонда региональных инициатив, и письмо из секретариата правительства. Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Более подробно представим информацию в заключении. Но есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата, - отметил председатель комитета по этике и руководитель агентства Сергей Квит.

Анализируя же отрывки работ Шкарлета, профессор этики и права, лицензированный адвокат США и сотрудница международной организации по академической добродетели Кристина Мориарти, международный чешский эксперт Томаш Фольтинек и польский эксперт по вопросам пиратства и плагиата Кшиштоф Гутовський также признали откровенную кражу объектов интеллектуальной собственности зашкваренным временным министром.

Кроме того, на заседании Нацагентства присутствовал адвокат Шкарлета Александр Радченко, который постоянно пытался вмешиваться в работу комиссии и старался заявить отвод Квиту.

Впрочем, добиться искажения фактов у приспособленца не получилось, так что во главе министерства образования и науки Украины сидит официально признанный плагиатор.