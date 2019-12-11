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В школе Чернигова - вспышка гепатита А, больны 30 детей и 11 взрослых

08:40
В черниговской школе - вторая за несколько месяцев вспышка гепатита А - фото 1
В черниговской школе - вторая за несколько месяцев вспышка гепатита А

Во вторник, 10 декабря, медики Черниговского областного лабораторного центра забили тревогу, когда подтвердили диагноз более чем 40 людей.

Заразились гепатитом А дети и взрослые в общеобразовательной школе №7.

Вспышка вируса гепатит А в Украине: Симптомы, лечение, профилактика

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрировано 41 больного, среди них 30 детей и 11 взрослых. Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписана из стационара 31 человек, - отметили на сайте ведомства. - Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. В 35 больных диагноз подтвержден иммунологически".

В данный момент в школе проводят противоэпидемические мероприятия. Ситуацию же врачи называют подконтрольной, так что в эпидемию вспышка гепатита А может и не перерасти.

Напомним, в конце октября этого года в той же черниговской школе с подозрением на гепатит А были госпитализированы 12 учеников и сотрудница пищеблока.

Гепатит A, также называемый Болезнью Боткина, - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Вирус хорошо передается по алиментарному пути, через зараженную пищу и воду. По статистике, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем 28 дней, что составляет проблему для своевременного обнаружения болезни.

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