Вспышка вируса гепатит А в Украине: Симптомы, лечение, профилактика
В Украине замечены новые случаи массового заболевания гепатитом А. Врачи рекомендуют употреблять кипяченую воду, тщательно следить за питанием и при первых признаках болезни обращаться в больницу. О симптомах и профилактике вируса гепатит А читайте на Без Табу.
Гепатит А в Украине - 2019
Тревожные новости пришли из Чернигова. В областном центре с подозрением на гепатит А госпитализированы 12 учеников общеобразовательной школы №7 и сотрудница пищеблока учебного заведения.
Диагноз "гепатит А" медики сначала поставили ученику 5 класса и работницы пищеблока, затем - трем ученикам младших классов.
Замгендиректора областной детской больницы Людмила Кривец отметила, что вирусный гепатит "А" имеет доброкачественное течение, не переходит в хронические формы, как гепатит Б и С. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В учебном заведении проведены санитарные обследования, отобраны образец продукции из школьного буфета и образец водопроводной воды, обучение в школе не отменяли.
Вирус гепатита А способен длительное время выживать вне организма
На всякий случай, в полиции звели уголовное дело против школы по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.
Полиция не дремлет и обещает покарать всех возбудителей:
В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.
Пути передачи гепатита А
Гепатит А передаётся оральным путём, как правило, при недостаточном уровне санитарных условий и перенаселённости с грязью и плохо вымытыми руками или продуктами. Вирус гепатита A крайне редко передается парентерально с кровью или с продуктами крови.
Кроме того, он может передаваться при совместном проживании с больным, так как заражение происходит через полотенца, посуду, дверные ручки, при половом контакте с больным, при введении наркотиков нестерильными шприцами или от наркомана наркоману, пребывание в местах большого скопления людей.
Он имеет крайне высокую устойчивость к кислотам, переносит температуру до 60° и может долго сохранять жизнеспособность вже организма.
Симптомы гепатита А
Симптомы Гепатита А можно легко спутать с симптомами других болезней при недостаточной внимательности. главные симптомы: повышенная утомляемость, недомогание, повышение температуры до 39 градусов, пожелтение склеры глаз, и кожи. Моча становиться темная, кал становится бесцветным, появляется боль в правом подреберье при прощупывании, увеличивается печень, селезенка, наблюдается рвота, отрыжка, запоры, боли в суставах и мышцах, кожа сухая, появляется зуд.
Один из способов профилактики гепатита А - мыть продукты кипяченой водой
Кто подвергается риску заболеть гепатитом А?
Любой человек, не вакцинированный и не инфицированный ранее, может заразиться гепатитом А. В районах с широким распространением вируса (высокой эндемичностью) большинство случаев инфицирования гепатитом А происходит среди детей раннего возраста. В число факторов риска входят следующие:
- плохая санитария;
- отсутствие безопасной воды;
- употребление рекреационных препаратов;
- совместное проживание с инфицированным человеком;
- сексуальные отношения с человеком, имеющим острую инфекцию гепатита А;
- поездки в районы с высокой эндемичностью без предварительной иммунизации.
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Диагностика гепатита А
Случаи гепатита А клинически не отличаются от других типов острого вирусного гепатита. Точный диагноз можно поставить путем сдачи анализов крови и выделения специфических для гепатитов антител IgM. Дополнительные тесты включают более глубокое исследование крови для выявления особых следов РНК вируса Гепатит А, что позволят его определить и начинать лечение.
Кипяченая вода и термическая обработка продуктов убивает вирус гепатита А
Лечение гепатита А
Специального лечения гепатита А нет. Выздоровление от симптомов, вызванных инфекцией, может происходить медленно и занимать несколько недель или месяцев. Самое важное – избегать приема излишних лекарств. Терапия направлена на поддержание комфорта и надлежащего сочетания питательных веществ, включая возмещение теряемой в результате рвоты и диареи жидкости, назначается специальная диета.
При гепатите А нужна госпитализация в инфекционное отделение в таких случаях:
- при осложненных формах гепатита А
- при совместном протекании болезни Боткина и других гепатитов
- при алкогольном поражении печени
- у пожилых пациентов и детей младше 1-го года
- у ослабленных пациентов с тяжелыми сопутствующими болезнями
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Для профилактики гепатита А необходимо всегда тщательно мыть руки
Профилактика гепатита А
Для того, чтобы избежать заражения вирусом гепатита А, необходимо использовать для питья и мытья посуды только кипяченную или фильтрированную воду, не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения.
При отдыхе для питья и приготовления пищи иметь с собой запас питьевой воды (лучше бутылированную). Перед употреблением овощей, фруктов и ягод их необходимо хорошо промывать питьевой водой.
Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены - обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением и употреблением пищи, после каждого посещения туалета. Ни в коем случае не заниматься самолечением, а при появлении первых признаков заболевания срочно обратиться к врачу.
На данный момент наиболее действенным способом борьбы с заболеваемостью вирусным гепатитом А является проведение вакцинации. Вакцина против вируса гепатита A эффективно сдерживает вспышки заболевания по всему миру. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет.