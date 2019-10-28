Вспышка вируса гепатит А в Украине: Симптомы, лечение, профилактика

Гепатит А: симптомы, лечение, профилактика

В Украине замечены новые случаи массового заболевания гепатитом А. Врачи рекомендуют употреблять кипяченую воду, тщательно следить за питанием и при первых признаках болезни обращаться в больницу. О симптомах и профилактике вируса гепатит А читайте на Без Табу.

Гепатит А в Украине - 2019

Тревожные новости пришли из Чернигова. В областном центре с подозрением на гепатит А госпитализированы 12 учеников общеобразовательной школы №7 и сотрудница пищеблока учебного заведения.

Диагноз "гепатит А" медики сначала поставили ученику 5 класса и работницы пищеблока, затем - трем ученикам младших классов.

Замгендиректора областной детской больницы Людмила Кривец отметила, что вирусный гепатит "А" имеет доброкачественное течение, не переходит в хронические формы, как гепатит Б и С. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В учебном заведении проведены санитарные обследования, отобраны образец продукции из школьного буфета и образец водопроводной воды, обучение в школе не отменяли.

Вирус гепатита А способен длительное время выживать вне организма

На всякий случай, в полиции звели уголовное дело против школы по ч.1 ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений), правонарушение карается штрафами, арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Полиция не дремлет и обещает покарать всех возбудителей:

Еще одна вспышка опасного заболевания зафиксирована в Харьковской области, где С 11 по 23 октября 2019 медики установили 9 случаев вирусного гепатита А среди жителей поселка городского типа Константиновка Краснокутского района. Все заболевшие госпитализированы в больницы области. Специалисты считают, что есть риск развития эпидемии в пгт и распространения заболевания на другие населенные пункты области. Сейчас они устанавливают причины и возможные факторы передачи инфекции в Краснокутском районе. Известно, что из девяти заболевших, семеро являются родственниками и контактировали в домашних условиях, но источник инфекции не установлен.

Гепатит A - что это такое

Гепатит A, также называемый Болезнью Боткина, - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита A. Вирус хорошо передается по алиментарному пути, через зараженную пищу и воду. По статистике, ежегодно вирусом инфицируются около десяти миллионов человек. Инкубационный период составляет от двух до шести недель, в среднем 28 дней, что составляет проблему для своевременного обнаружения болезни.

В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным.

Пути передачи гепатита А

Гепатит А передаётся оральным путём, как правило, при недостаточном уровне санитарных условий и перенаселённости с грязью и плохо вымытыми руками или продуктами. Вирус гепатита A крайне редко передается парентерально с кровью или с продуктами крови.

Кроме того, он может передаваться при совместном проживании с больным, так как заражение происходит через полотенца, посуду, дверные ручки, при половом контакте с больным, при введении наркотиков нестерильными шприцами или от наркомана наркоману, пребывание в местах большого скопления людей.

Он имеет крайне высокую устойчивость к кислотам, переносит температуру до 60° и может долго сохранять жизнеспособность вже организма.

Симптомы гепатита А

Симптомы Гепатита А можно легко спутать с симптомами других болезней при недостаточной внимательности. главные симптомы: повышенная утомляемость, недомогание, повышение температуры до 39 градусов, пожелтение склеры глаз, и кожи. Моча становиться темная, кал становится бесцветным, появляется боль в правом подреберье при прощупывании, увеличивается печень, селезенка, наблюдается рвота, отрыжка, запоры, боли в суставах и мышцах, кожа сухая, появляется зуд.

Один из способов профилактики гепатита А - мыть продукты кипяченой водой

Кто подвергается риску заболеть гепатитом А?

Любой человек, не вакцинированный и не инфицированный ранее, может заразиться гепатитом А. В районах с широким распространением вируса (высокой эндемичностью) большинство случаев инфицирования гепатитом А происходит среди детей раннего возраста. В число факторов риска входят следующие:

плохая санитария;

отсутствие безопасной воды;

употребление рекреационных препаратов;

совместное проживание с инфицированным человеком;

сексуальные отношения с человеком, имеющим острую инфекцию гепатита А;

поездки в районы с высокой эндемичностью без предварительной иммунизации.

В Одесской области вспыхнул гепатит А

Диагностика гепатита А

Случаи гепатита А клинически не отличаются от других типов острого вирусного гепатита. Точный диагноз можно поставить путем сдачи анализов крови и выделения специфических для гепатитов антител IgM. Дополнительные тесты включают более глубокое исследование крови для выявления особых следов РНК вируса Гепатит А, что позволят его определить и начинать лечение.

Кипяченая вода и термическая обработка продуктов убивает вирус гепатита А

Лечение гепатита А

Специального лечения гепатита А нет. Выздоровление от симптомов, вызванных инфекцией, может происходить медленно и занимать несколько недель или месяцев. Самое важное – избегать приема излишних лекарств. Терапия направлена на поддержание комфорта и надлежащего сочетания питательных веществ, включая возмещение теряемой в результате рвоты и диареи жидкости, назначается специальная диета.

При гепатите А нужна госпитализация в инфекционное отделение в таких случаях:

при осложненных формах гепатита А

при совместном протекании болезни Боткина и других гепатитов

при алкогольном поражении печени

у пожилых пациентов и детей младше 1-го года

у ослабленных пациентов с тяжелыми сопутствующими болезнями



Для профилактики гепатита А необходимо всегда тщательно мыть руки

Профилактика гепатита А

Для того, чтобы избежать заражения вирусом гепатита А, необходимо использовать для питья и мытья посуды только кипяченную или фильтрированную воду, не использовать для питья, приготовления пищи и мытья посуды воду из незнакомых источников водоснабжения.

При отдыхе для питья и приготовления пищи иметь с собой запас питьевой воды (лучше бутылированную). Перед употреблением овощей, фруктов и ягод их необходимо хорошо промывать питьевой водой.

Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены - обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением и употреблением пищи, после каждого посещения туалета. Ни в коем случае не заниматься самолечением, а при появлении первых признаков заболевания срочно обратиться к врачу.

На данный момент наиболее действенным способом борьбы с заболеваемостью вирусным гепатитом А является проведение вакцинации. Вакцина против вируса гепатита A эффективно сдерживает вспышки заболевания по всему миру. После инфицирования иммунная система образует антитела против вируса гепатита A, которые обеспечивают дальнейший иммунитет.