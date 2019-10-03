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В Севастополе загорелся хваленый путинский ракетный катер

20:20
Террористы не способны починить свой ракетный катер - фото 1
Террористы не способны починить свой ракетный катер

В четверг, 3 октября, на территории на 13-го судоремонтного завода в оккупированном Севастополе в Крыму произошел пожар на корабле, который считается гордостью флота террористов.

Ракетный катер "Шуя", который на языке минобороны РФ назван "проектом 12417", едва не сгорел во время ремонта.

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Пьяные Иваны опять начудили с совковой рухлядью, которую даже починить нормально не способны из-за отсутствия адекватного производства запчастей. Поэтому во время "запуска одного из механизмов", как утверждают в минобороны оккупантов, произошло задымление, которое привело к весьма масштабному пожару. Ремонтники играть в героев почему-то не стали и эвакуировались с катера.

"В одном из кормовых отсеков катера "Р-71" "Шуя", находящегося на причале судоремонтного завода Севастополя, произошло задымление. Его ликвидировали. Ущерб катеру не причинен, пострадавших нет", - заявили в официальном релизе ведомства.

"Шуя" предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника. Ракетный катер используют для попыток "напугать" силы НАТО во время международных учений в Черном море как самое боеспособное судно. Правда, возможность использования корабля оккупантами в ближайшее время находится под большим вопросом.

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