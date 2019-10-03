В Севастополе загорелся хваленый путинский ракетный катер

Террористы не способны починить свой ракетный катер

В четверг, 3 октября, на территории на 13-го судоремонтного завода в оккупированном Севастополе в Крыму произошел пожар на корабле, который считается гордостью флота террористов.

Ракетный катер "Шуя", который на языке минобороны РФ назван "проектом 12417", едва не сгорел во время ремонта.

Пьяные Иваны опять начудили с совковой рухлядью, которую даже починить нормально не способны из-за отсутствия адекватного производства запчастей. Поэтому во время "запуска одного из механизмов", как утверждают в минобороны оккупантов, произошло задымление, которое привело к весьма масштабному пожару. Ремонтники играть в героев почему-то не стали и эвакуировались с катера.

"В одном из кормовых отсеков катера "Р-71" "Шуя", находящегося на причале судоремонтного завода Севастополя, произошло задымление. Его ликвидировали. Ущерб катеру не причинен, пострадавших нет", - заявили в официальном релизе ведомства.

"Шуя" предназначен для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника. Ракетный катер используют для попыток "напугать" силы НАТО во время международных учений в Черном море как самое боеспособное судно. Правда, возможность использования корабля оккупантами в ближайшее время находится под большим вопросом.