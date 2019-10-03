В Крыму цвет российской пропаганды пытали и избивали морпехи по приказу Кремля (ВИДЕО)

Российские морпехи с удовольствием издевались на пропагандистами

Министерство обороны страны-террориста, Союз журналистов Москвы, ФСБ и МВД России учредили специальные курсы для военных корреспондентов топовых "СМИ" РФ. Для того, чтобы пропагандисты могли получать огромную зарплату за ложь и снимать сюжеты с Донбасса и Сирии, их обязали пройти спецподготовку.

И все бы ничего, только на курсах собравшийся в Севастополе цвет российской пропаганды самозабвенно избивали российские морпехи.

Об этом на своей странице в Facebook написал "журналист" агентства РИА Новости Святослав Павлов, который описал свои душещипательные приключения, закончившиеся черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и другими травмами. Его "коллеги" отделались травмами ребер и глухотой, но о занимательных курсах выживания предпочли умолчать.

Павлов же, радостно описывавший убийства мирных жителей и солдат ВСУ на Донбассе, почему-то действиями бравых пехотинцев страны-террориста оказался недоволен. Дескать, могли бы и без избиений обучать. Но без боли и унижений у русских не принято, поэтому для пропагандистов и устроили эпичную движуху.

"Нас поселили в казарме, передвигаться по части мы должны были исключительно строем, а покидать её территорию мы и вовсе не могли. Фактически мы попали в армию на правах срочников, а не журналистов, то есть без всяких прав, - описал ситуацию запутинский ватничек. - Весь учебный процесс сопровождался визгами, истериками и затрещинами от "учителей". Иначе на курсах "Бастион" обучение не проходило в принципе".

Уже на третий день "подготовки" солдат-информационщиков забросили на полигон, где над ними измывались уже по-взрослому: имитировали засаду и попадание в плен, колотили ногами и стреляли над головой. После - отыграли сценарий захвата заложников в помещении. Несколькочасовые побои и унижения с поливанием бараньей кровью, стрельбой и потерями сознания Павлову почему-то не понравились.

"В учениях принимали участие и девушки. Одну из них увезли на скорой с истерическим припадком в больницу, другой - порвали ухо, вырвав сережку. Должной медицинской помощи никто не получил, моему коллеге и вовсе заявили, что "вас били профессионалы, так что нечего волноваться".

К слову, курсы "Бастион" оккупанты считают своей гордостью, снимают о них ролики для пропагандистских телеканалов, и рассказывают о том, что через них прошли уже более 900 "журналистов". Так что работникам украинских и международных СМИ жаловаться на Юлию Мендель явно не следует. Вполне может быть, она просто решила обучить коллег мужественности и поиграть в курсы подготовки военкоров.