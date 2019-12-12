В Киев пустили съемочную группу канала минобороны России (ФОТО)

Российские пропагандисты из "Звезды" сняли сюжет на Майдане

Пропагандисты российского телеканала "Звезда", который принадлежит министерству обороны страны-агрессора, стали первыми представителями террористов, беспрепятственно пропущенных для работы в Киеве.

Оккупанты похвастались своим прибытием в Украину через два дня после встречи "нормандской четверки", во время которой Зеленский пригласил российских пропагандистов приехать в страну, чтобы "перестать сочинять фейки и увидеть реальную картину жизни страны".

На телеканале "Звезда", чьи корреспонденты освещали захват Крыма и Донбасса, принимали участие в боевых действиях и вообще являются штатными боевиками ВС РФ, вышел сюжет о дороге в Киев.

Рупоры Кремля в своем сюжете заявили, что ответили на публично озвученное президентом приглашение.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении – техника и микрофон с нашим логотипом", – заявила пособница Путина Диана Сирази.

А уже на следующих кадрах террористка беспрепятственно прошла проверку и якобы даже не отвечала пограничникам о целях визита. После оккупанты предстали в центре Киева.

Существует ли на самом деле снятие негласного запрета на посещение Украины для российских пропагандистов, или они традиционно соврали о целях визита, чтобы накинуть фейк на вентилятор, неизвестно.

Напомним, во время встречи лидеров "нормандской четверки" прошла личная встреча Путина и Зеленского. Никаких соглашений на ней заключено не было. Главарь РФ требовал выборы на Донбассе без передачи границы под контроль ГПСУ, а Зеленский на это не пошёл.

В общем, встречу "нормандской четверки" назвать успешной нельзя ни по одному из пунктов, кроме обмена пленными. А с учетом захвата боевикам Станицы Луганской и непрекращающихся обстрелов со стороны агрессора, можно и вовсе прийти к выводу, что Украина получила очередной виток войны в обмен на уступки для оккупантов.