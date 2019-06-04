В Ровно от кори умерла трехмесячная девочка

Корь убивает украинцев

Малышка заразилась опасным заболеванием от матери, которая подцепила корь когда была беременна. Девочка родилась преждевременно и с первых минут ее жизни медики диагностировали у нее врожденную корь.

Спасти младенца врачи не смогли: вирус поразил легкие новорожденной, а также головной мозг.

Об очередной смерти ребенка от кори заявили сегодня в Ровенском областном лабораторном центре минздрава:

- ВРачи предоставили девочке все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ее не смогли. Диагноз подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях министерства.

И пока медики бьются над попытками заставить людей вакцинироваться, эпидемия кори в Украине продолжается. Согласно статистике, за прошлый год корью заразились 55 тысяч человек. А за первые пять месяцев 2019-го количество зараженных уже превысило 52 тысячи. 1500 подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в прошлой неделе. Так что болезнь прогрессирует.

А чтобы все могли оценить масштабы происходящего: в 2016-м году корью заболели всего 78 человек.

Напомним, минздрав бесплатно раздаст вакцины от кори.