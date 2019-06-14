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В Ростове выдали первые паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР"

17:00
Путинские боевики начали показательную раздачу паспортов украинцам - фото 1
Путинские боевики начали показательную раздачу паспортов украинцам

В пятницу, 14 июня, российские террористы показательно приступили к выдаче аусвайсов "гражданам" квазиреспублик. Само собой, "документы" никогда и никем не будут признаны, а сами "паспорта", являющиеся справками живущих за границей русских получат не все.

Сегодня на двух временных пунктах пропуска на подконтрольной лишь России границе открыли точки для выдачи обещанных Путиным паспортов для обитателей оккупированных территорий.

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Террористы утверждают, что среди 12 тысяч поданных мирными ватниками заявок одобрили для получения лишь десятую их часть. При этом на самом деле в паспортные столы принесли куда больше документов, но их просто каталогизировали, передали СБУ и отправили не в Ростов, а в Донецк, собрав при этом с людей баблишко за "обращение к властям".

А сегодня же провели исключительно пропагандистскую акцию по сбору 34 бюджетников и отправке их в Ростовскую область для показательной раздаче аусвайсов.

Боевики обещают проводить нечто подобное каждый день, но, скорее всего, для мирных жителей подобная услуга будет недоступна. На самом деле, российские оккупанты просто нацелены на выдачу удостоверяющих данные документов своим же комбатантам. В дальнейшем эти "паспорта" могут использовать для отправки "жителей Донбасса" в Сирию, ЦАР и другие горячие точки, хотя на самом деле поедут кадровые ихтамнеты.

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