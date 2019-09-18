В России взорвался научный центр с коллекцией смертельных вирусов

Под Новосибом могла произойти утечка в крупнейшем центре хранения вирусов

Россия продолжает вставать с колен и заботиться о зачистке населения для комфортного обитания китайцев на ее территориях. После эпичных испытаний ракет Путина, закончившихся взрывом ядерного реактора боеприпаса, ученые немытой приступили к созданию новых бедствий.

Так, на территории государственного научного центра "Вектор", который расположен в городе Кольцово, прогремел взрыв.

И все бы ничего, только вот работники бабахнувшего лабораторного корпуса до инцидента могли похвастаться собранной в здании огромной коллекцией вирусов.

Там хранили серьезнейшие штаммы лихорадок Эбола и Марбурга, натуральной оспы, чумы, сибирской язвы и SARS.

По официальным данным, взрыв прогремел в ремонтируемом помещении санпропускника, когда один из явно принявших на грудь рабочих решил немного почудить. Нарушение всех норм техники безопасности сказалось на его здоровье - пострадавшего с ожогами ног второй и третьей степени госпитализировали в местную больницу.

А поскольку после взрыва возник пожар, на место ЧП пришлось еще и подтягивать огнеборцев. Те стихию, конечно, укротили, но произошла ли утечка смертельно опасных штаммов, неизвестно. Мэр города, разумеется, говорит о том, что никакой биологической опасности не существует. Впрочем, точно так же талдычили российские чиновники и после взрыва ракеты с ядерным двигателем под Северодвинском. Так что веры в утверждения русских явно нет.