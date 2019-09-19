В РФ опубликовали свою "формулу Штайнмайера" - ФОТО

В России опубликовали свою "формулу Штайнмайера" - ФОТО

РосСМИ опубликовали свою версию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. О чем в ней говорится?

Как и ожидалось, в русской версии текста нет ни слова о разоружении боевиков и о выводе российских войск из Украины, зато есть пункты о проведении местных выборов на территории Донбасса и о контроле со стороны ОБСЕ.

У Украины же немного иной взгляд на проблему: 18 сентября наша делегация в ТКГ согласилась на "формулу Штайнмайера", но лишь при выведении российских войск из Украины и полном прекращении огня.

Россия ответила отказом и обвинила украинских дипломатов в срыве соглашения. Упомянутые условия пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал абсолютно "новыми".

“Ранее все согласились с “формулой Штайнмайера” и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию”, - заявил политик.

В то же время отметим, что стороны достигли "понимания" по некоторым другим пунктам.