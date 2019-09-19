Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

В РФ опубликовали свою "формулу Штайнмайера" - ФОТО

19:40
В России опубликовали свою "формулу Штайнмайера" - ФОТО - фото 1
В России опубликовали свою "формулу Штайнмайера" - ФОТО

РосСМИ опубликовали свою версию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. О чем в ней говорится?

В Украину введут миротворцев?: Пристайко назвал условие

Как и ожидалось, в русской версии текста нет ни слова о разоружении боевиков и о выводе российских войск из Украины, зато есть пункты о проведении местных выборов на территории Донбасса и о контроле со стороны ОБСЕ.

В РФ опубликовали свою 'формулу Штайнмайера' - ФОТО - фото 188104

У Украины же немного иной взгляд на проблему: 18 сентября наша делегация в ТКГ согласилась на "формулу Штайнмайера", но лишь при выведении российских войск из Украины и полном прекращении огня.

Россия ответила отказом и обвинила украинских дипломатов в срыве соглашения. Упомянутые условия пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал абсолютно "новыми".

“Ранее все согласились с “формулой Штайнмайера” и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию”, - заявил политик.

В то же время отметим, что стороны достигли "понимания" по некоторым другим пунктам.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения Россия АТО Новости
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
"Пристайко то-то придумал": Команда Зе оправдалась за "Штайнмайера" - фото 1
"Пристайко что-то придумал": Команда Зе оправдалась за "Штайнмайера"
21:00
Абромавичус сменил руководство "Укроборонпрома". Кто эти люди? - фото 1
Абромавичус сменил глав "Укроборонпрома". Кто эти люди?
20:20
В Киеве "заминировали" Офис Президента. Что происходит? - фото 1
В Киеве "заминировали" Офис Президента. Что происходит?
19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
16:05
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
11:05
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Загрузка...