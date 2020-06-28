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В России на атомной электростанции произошла авария с выбросом радиации

12:00
У русских снова произошла авария на АЭС - фото 1
У русских снова произошла авария на АЭС

У немытых российских Иваны в очередной раз что-то пошло не так на Кольской атомной электростанции, из-за чего радионуклиды попали в атмосферу и дошли до цивилизованных стран мира.

Как заявили эксперты Норвегии, Швеции и Финляндии, в первой половине июня датчиками мониторинга были обнаружены радионуклиды цезия, рутения и кобальта, а также изотопы йода.

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Проанализировав ситуацию и сверившись с метеорологическими данными, специалисты пришли к выводу, что источником заражения является Россия.

Уже ближе к середине июня количество ядерных частиц в воздухе увеличилось, а в Стокгольмской мониторинговой станции нашли изотопы химических элементов цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103. Все эти частицы присутствуют в топливных элементах АЭС.

Под подозрение у европейских экспертов попала Кольская атомная электростанция, которая находится в западной части страны-террориста.

- Радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС. Хотя количество изотопов настолько мало, что не угрожает окружающей среде или здоровью людей, сам факт выброса говорит о том, что российская атомная энергетика не отличается надежностью, - заявил глава подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Само собой, кремлевские неадекваты отрицают повышение уровня радиации в районе аварии, хотя всему миру очевидно, кто накосячил.

Напомним, незначительные аварии на атомных электростанциях в России происходят с регулярной частотой примерно три раза в год. При этом русские никогда не сознаются в том, что допустили какие-то ошибки и просчеты, или просто спьяну чего-то натворили.

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