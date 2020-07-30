В РФ женщина расчленила украинского рэпера

В РФ женщина расчленила украинского рэпера

В Санкт-Петербурге женщина расчленила украинского рэпера Энди Картрайта.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источников, в среду вечером в полицию поступило сообщение о смерти мужчины от передозировки наркотиков. Прибыв на место смерти молодого человека, правоохранители обнаружили пять пакетов с останками погибшего. По подозрению в преступлении задержана 39-летня сожительница Картрайта. По ее словам, 25 июля после того как скончался её любовник, она расчленила его тело, не сообщив никому о случившемся.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства. Из квартиры изъяты молоток, нож, разделочная доска и ножовка по металлу.

Для справки

Энди Картрайт - баттл-рэпер, украинский хип-хоп исполнитель, резидент баттловой площадки Versus Battle.

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