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Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой

13:26
Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой - фото 1
Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой

В с. Городец Ровненской области муж зарубил и расчленил свою пожилую жену.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Изрубленное тело женщины обнаружил ее 55-летний сын. Прибыв на место, полиция осмотрела останки 87-летней жертвы и моментально задержала преступника. Им оказался 86-летний муж потерпевшей. Свои действия злоумышленник внятно объяснить не смог, заявив, что он просто возился по хозяйству.

Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой - фото 194291

При изучении останков женщины, правоохранители установили, что преступник нанес топором множественные удары, а после отрезал погибшей верхние и нижние конечности. По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 115 УКУ).

Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой - фото 194292

Напомним, в Киеве преступники жестоко зарезали двух девушек в Киеве. Их связанные и изрезанные тела нашли в шкафу одной из столичных квартир. Подробности читайте по ссылке.

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убийство Ровно Национальная полиция Новости Украина
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