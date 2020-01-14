Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой

Отрубил руки и ноги: Под Ровно муж зверски расправился с женой

В с. Городец Ровненской области муж зарубил и расчленил свою пожилую жену.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Изрубленное тело женщины обнаружил ее 55-летний сын. Прибыв на место, полиция осмотрела останки 87-летней жертвы и моментально задержала преступника. Им оказался 86-летний муж потерпевшей. Свои действия злоумышленник внятно объяснить не смог, заявив, что он просто возился по хозяйству.

При изучении останков женщины, правоохранители установили, что преступник нанес топором множественные удары, а после отрезал погибшей верхние и нижние конечности. По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 115 УКУ).

Напомним, в Киеве преступники жестоко зарезали двух девушек в Киеве. Их связанные и изрезанные тела нашли в шкафу одной из столичных квартир. Подробности читайте по ссылке.