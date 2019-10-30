В РФ подтвердили переговоры с Украиной по новому обмену заложников на террористов

Украина считает переговоры почти завершенными, а в РФ говорят об их второстепенности

Представители страны-агрессора и новой власти обсуждают вопросы освобождения незаконно похищенных оккупантами украинцев на боевиков и убийц. При этом никакой конкретной даты обмена пока нет.

В среду, 30 октября, заместитель главаря российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко подтвердил высказанную Пристайко информацию о подготовке освобождения украинцев.

Только вот сами переговоры террорист назвал непубличными, а также второстепенными:

- Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет результаты. Но сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в первую очередь, проведение саммита "нормандской четверки". Обсуждают обмен и представители Трехсторонней контактной группы в Минске.

Сам же Вадим Пристайко продолжает рассказывать о том, что процесс обмена находится уже на завершающей стадии, и будет касаться как пленных на Донбассе, так и похищенных в России и Крыму.

Напомним, вчера, еще до отхода боевиков со своих позиций в Золотом-4, глава украинского МИД заявил о подготовке отступления личного состава ООС в Петровском.

Как известно, 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из добровольцев призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о чем именно идет речь.

Несмотря на непонимание президента, в обществе и вправду присутствуют некоторые сомнения касательно реализации формулы Штайнмайера.