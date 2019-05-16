Волонтеры, бойцы и реформаторы: Вакарчук представил команду своей партии

Вакарчук идет в политику. На этот раз точно

В четверг, 16 мая, фронтмен группы "Океан Ельзи", отказавшийся бороться за президентское кресло в этом году, и набравший за счет этого немало симпатий, провел презентацию своей политической силы. Называется партия Святослава Вакарчука "Голос".

У музея Истории Украины на Старокиевской горе Святослав Вакарчук наконец-то без ужимок выступил с заявлением о том, что уходит в политику (но с музыкой не ппрощается) и намерен вести свою партию на парламентские выборы.

Причем, судя по всему, артист учел ошибки своего коллеги и будущего президента Владимира Зеленского, поэтому сразу рассказал о своей команде. По его словам, в списке партии вместе с ним будут известные волонтеры, бывшие чиновники и защитники Украины.

В состав "Голоса" вошли экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, бывшая заместительница министра экономики Юлия Клименко, киборг Андрей Шараскин, известный под позывным Богема, а также и.о. главы Одесской ОГА 2016-2017 Соломия Бобровская.

Как утверждает Вакарчук, в политику он идет из-за того, что "Украина нуждается настоящих изменений, которых требует народ".

В отличие от Зеленского, певец сразу же вспомнил о российской агрессии и сказал, что нацелен на противостоянии врагу:

- Мы создаем новую политическую силу. Партию настоящих изменений - "Голос". Поэтому сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Ведь именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца.