Выборы в Раду 2019 Грузия Чернобыль от HBO Владимир Зеленский война на Донбассе

В Раду по списку "Слуги народа" идет активный участник Антимайдана и любитель Путина

17:00
Сергей Гривко уходит в Раду в команде Зеленского - фото 1
Сергей Гривко уходит в Раду в команде Зеленского

Судя по всему, благодаря Владимиру Зеленскому, артистам "95 квартала", журналистам "плюсов" и олигарху Владимиру Коломойскому в состав Верховной Рады девятого созыва попадут многие антиукраинские деятели. И они получат бразды правления страной уже через пару месяцев.

Среди множества сомнительных личностей, стороников "Партии регионов", в компании гражданина России в украинский парламент пытается пройти активист из Чернигова Сергей Гривко.

Юзик двинул в Раду. Уже официально – ФОТО

Правда, "активист" он со знаком минус - в 2014-м году деятель в открытую выступал за расстрел Майдана, поддерживал Януковича и всячески топил за пророссийский курс Украины.

А когда же российские террористы начали захватывать Крым и развязали кровавую войну на Донбассе, Гривко своим идейным соображениям не изменил.

Судя по его странице в соцсетях, в 2014-м году деятель активно топил за оккупацию Украины, распространял унижающую наш народ и страну информацию, а также называл боевиков "ДНР" и "ЛНР" "ополченцами".

В Раду по списку 'Слуги народа' идет активный участник Антимайдана и любитель Путина - фото 183108

И этот человек значится 114-м в списке "Слуги народа", то есть находится на проходном месте. Гривко уже пытался попасть во власти, но баллотировался лишь в Черниговский горсовет от партии "Наш край".

Теперь же, после волонтерства на президентских выборах против Порошенко, открытый сепар попал в списки будущих нардепов от "партии новых лиц". И окажется в Раде, невзирая на обещания команды Зе отсеивать сомнительных личностей.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Партия Слуга народа Черниговская область Сепаратизм ДНР война на Донбассе терроризм Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
На праздник к Фирташу не приехал ни один патриот Украины - фото 1
Фирташ шумно отгулял свою днюху в Вене в компании рыгов и нардепов Коломойского (ВИДЕО)
16:00
Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду - фото 1
Печерский райсуд опроверг законы физики и здравого смысла
12:00
Студенты и активисты сумели выгнать Портнова из универа - фото 1
Ректор КНУ отменил назначение Портнова
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Как дела в регионах? - фото 1
Дети лейтенанта Шмидта: Как «У Зеленского» делят Одессу
20 мая, 20:10
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Загрузка...