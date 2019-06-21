В Раду по списку "Слуги народа" идет активный участник Антимайдана и любитель Путина

Сергей Гривко уходит в Раду в команде Зеленского

Судя по всему, благодаря Владимиру Зеленскому, артистам "95 квартала", журналистам "плюсов" и олигарху Владимиру Коломойскому в состав Верховной Рады девятого созыва попадут многие антиукраинские деятели. И они получат бразды правления страной уже через пару месяцев.

Среди множества сомнительных личностей, стороников "Партии регионов", в компании гражданина России в украинский парламент пытается пройти активист из Чернигова Сергей Гривко.

Правда, "активист" он со знаком минус - в 2014-м году деятель в открытую выступал за расстрел Майдана, поддерживал Януковича и всячески топил за пророссийский курс Украины.

А когда же российские террористы начали захватывать Крым и развязали кровавую войну на Донбассе, Гривко своим идейным соображениям не изменил.

Судя по его странице в соцсетях, в 2014-м году деятель активно топил за оккупацию Украины, распространял унижающую наш народ и страну информацию, а также называл боевиков "ДНР" и "ЛНР" "ополченцами".

И этот человек значится 114-м в списке "Слуги народа", то есть находится на проходном месте. Гривко уже пытался попасть во власти, но баллотировался лишь в Черниговский горсовет от партии "Наш край".

Теперь же, после волонтерства на президентских выборах против Порошенко, открытый сепар попал в списки будущих нардепов от "партии новых лиц". И окажется в Раде, невзирая на обещания команды Зе отсеивать сомнительных личностей.