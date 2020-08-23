В Раде заявили о получении письма Кравчука с просьбой выполнить условия России

В Раде будут рассматривать предательские просьбы Кравчука

Лидеры Зе команды еще не приняли единого решения о том, что делать с очередной попыткой сдать интересы Украины в переговорах с Россией, но старательно намекают на то, что все зависит от позиции Зеленского и Ермака.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о том, что в парламенте получили письмо-просьбу от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о проведении местных выборов в "ДНР" и "ЛНР" под дулами автоматов оккупационной армии.

Обещание написать соответствующее письмо недавно посаженный Зеленским в Трехстороннюю контактную группу экс-президент дал российским оккупантам в Минске. Мол, если вы блокируете обмен пленными и угрожаете срывом перемирия, наши депутаты рассмотрят возможность легализации представителей террористических бандформирований в украинской политике.

- Если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил письмо Леонида Макаровича в комитеты, комитеты будет рассматривать эти вопросы, - заявил Разумков. - Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Я считаю, что это исключительное право гражданина по Конституции. Однако есть некоторые ограничения: выборы должны быть выборами. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан.

Фактически же Разумков занял выжидательную позицию, не критикуя идею провести "демократическое голосование" на оккупированной территории, где люди за шесть лет обработки мозга российской пропагандой просто ненавидят Украину и где баллотироваться в местные советы будут исключительно отобранные страной-террористом кандидаты.

Более того, в случае проведения выборов Украина фактически легализует боевиков в качестве представителей местной власти.

По словам спикера Рады, кроме мнения Кравчука ему нужно услышать мнение главы ОПУ Андрея Ермака, который уже неоднократно выступал за проведение выборов на оккупированной территории любой ценой. При этом сам же Разумков сказал и о том, что понятия не имеет, как можно проводить голосование в захваченных русскими городах:

- Провести выборы на временно оккупированных территориях? Я не понимаю, как это сделать. Если мы говорим о Трехсторонней контактной группе, то стоило бы услышать позицию и других представителей, в том числе и представителей Офиса президента - Андрей Борисович Ермак ответственный за это направление. Насколько мне известно, никакой дополнительной информации не поступало. Верховная Рада будет действовать исключительно в интересах всех граждан Украины, но учитывая те специфические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют проводить выборы на тех или иных территориях.