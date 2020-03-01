В Раде не получали заявления Гончарука об отставке

Гончарук еще не писал заявления об отставке

Спикер парламента Дмитрий Разумков утверждает, что на внеочередном созванном президентом заседании ВР могут и не рассматривать отставку главы Кабмина.

По словам лидера Рады, еще за несколько часов до срочного собрания нардепов в законодательный институт никаких документов с прошением Гончарука уволить его не поступало.

В то же время на вопросы журналистов о том, будут ли рассматриваться вопросы отставки правительства в полном составе или речь пойдет лишь о лишении должности недореформатора Гончарука, Разумков не ответил.

- Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень проблем, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады, - отметил спикер.

Сегодня на внеочередном заседании перед нардепами должны выступить "временный министр" Арсен Аваков, руководство СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора, так что, вполне возможно, у Зеленского задумали какой-то популистский движ. Впрочем, скорее всего, речь пойдет о выборах нового премьер-министра, поскольку Гончарук вместе с абсолютно всем составом нынешнего Кабмина показал тотальную некомпетентность.

Судя по официальным документам, в повестке дня Рады стоит также рассмотрение законопроектов о допуске подразделений вооруженных сил других государств в Украину для участия в многонациональных учениях в 2020 году, об изменениях в законодательство в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и проект изменений в закон "О нацбезопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем ВСУ, генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

Напомним, в верхушке Зе команды и власти грядут большие перемены. Вместо Алексея Гончарука Зеленский готовится назначить премьер-министром Сергея Тигипко.

"Крепкий хозяйственник" из числа экс-рыгов целиком и полностью вписывается в политику Зеленского и его окружения, а прощупывание общества на предмет отношения к Валерию Хорошковскому в качестве премьера, как утверждают источники Без Табу, провалились. Поэтому из двух вероятных и не совсем прокураинских кандидатур на должность в Офисе президента решили выбрать чуть меньше зашкваренного персонажа.

Ранее Тигипко значился вице-премьер-министром, главой минсоцполитики и НБУ, нардепом, заместителем главы Партии регионов и лидером собственной политсилы "Сильная Украина".

После ухода из Кабмина в 2012-м фамилия Тигипко особенно нигде не всплывала вплоть до 2019-го года, когда бизнесмен купил у Петра Порошенко "Кузницу на Рыбацком".