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В поминальные дни часть украинцев проигнорировала карантин - ОПУ

17:30
В поминальные дни часть украинцев проигнорировала карантин - ОПУ - фото 1
В поминальные дни часть украинцев проигнорировала карантин - ОПУ

В поминальные дни около 13 тыс украинцев посетили кладбища, несмотря на запреты властей.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"На совещании (президента – прим. ред.) стало понятно, что украинцы очень ответственно относятся к карантину - как на католическую и православную Пасху, так и в поминальные дни большинство из них прислушались к призывам соблюдать ограничения. По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в этом году пока только 13 000 человек посетили кладбища, чтобы почтить умерших, тогда как в прошлые годы эта цифра равнялась 5-7 миллионам", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля пасхальные богослужения посетили около 130 тыс. украинцев. По факту нескольких правонарушений полиция открыла дело.

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