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В Полтаве маршрутка протаранила троллейбус, есть пострадавшие

12:15
В Полтаве маршрутка протаранила троллейбус, есть пострадавшие - фото 1
В Полтаве маршрутка протаранила троллейбус, есть пострадавшие

В среду, 12 февраля, в Полтаве маршрутка протаранила троллейбус техобслуживания.

В Сумах маршрутка протаранила столб, много пострадавших

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на ул. Небесной Сотни. В результате аварии пострадали пять человек. На данный момент следователи устанавливают причину происшествия.

В Полтаве маршрутка протаранила троллейбус, есть пострадавшие - фото 195742

По факту ДТП решается вопрос об открытии уголовного производства ( ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесные повреждения").

В случае доказательства вины, виновнику аварии грозит штраф или срок до 3 лет.

Напомним, в Воронежской области РФ перевернулся автобус с украинцами. По данным источника, на 763-м километре водитель автобуса не справился с управлением и попал в аварию. Подробности читайте по ссылке.

 

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