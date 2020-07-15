Владимир Зеленский Антон Желепа Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В Польше жестоко убили 26-летнюю украинку

17:00
45-летний гражданин Молдовы зарезал украинку - фото 1
45-летний гражданин Молдовы зарезал украинку

Во вторник, 14 июля, в городе Пулавы Люблинского воеводства Польши 45-летний гражданин Модловы жестоко расправился с юной украинкой.

Как заявили сегодня в полиции Польши, на пострадавшую напал ее же сосед, с которым они работали на заводе по переработке фруктов.

В Польше двое местных сожгли хостел с украинскими заробитчанами (ФОТО)

По данным следствия, возле дома между мужчиной и девушкой возник конфликт, в ходе которого 45-летний молдаванин затащил жертву в здание и напал на нее, нанеся несколько ударов ножом.

В итоге украинку госпитализировали с несколькими проникающими ранениями. Спасти ее медики не смогли - пострадавшая скончалась в больнице.

Полицейские с легкостью раскрыли уголовное дело и задержали злоумышленника. В данный момент гражданин Молдовы дает показания следователям. Ему грозит длительный тюремный срок.

- Точный мотив преступления пока неизвестен. С этим разбираются правоохранители, - отметили в полиции Польши.

Никаких данных о погибшей копы не раскрыли.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Польша Украина - Польша убийство полиция Новости
radio.lublin.pl
Другое на тему
Верховная Рада назначила дату местных выборов - фото 1
Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине
14:40
Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой - фото 1
Суд снял арест с икон и золота Раисы Богатыревой
12:30
МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей? - фото 1
МОЗ изменит правила посещения школ: Что ждет детей?
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30