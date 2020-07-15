В Польше жестоко убили 26-летнюю украинку

45-летний гражданин Молдовы зарезал украинку

Во вторник, 14 июля, в городе Пулавы Люблинского воеводства Польши 45-летний гражданин Модловы жестоко расправился с юной украинкой.

Как заявили сегодня в полиции Польши, на пострадавшую напал ее же сосед, с которым они работали на заводе по переработке фруктов.

По данным следствия, возле дома между мужчиной и девушкой возник конфликт, в ходе которого 45-летний молдаванин затащил жертву в здание и напал на нее, нанеся несколько ударов ножом.

В итоге украинку госпитализировали с несколькими проникающими ранениями. Спасти ее медики не смогли - пострадавшая скончалась в больнице.

Полицейские с легкостью раскрыли уголовное дело и задержали злоумышленника. В данный момент гражданин Молдовы дает показания следователям. Ему грозит длительный тюремный срок.

- Точный мотив преступления пока неизвестен. С этим разбираются правоохранители, - отметили в полиции Польши.

Никаких данных о погибшей копы не раскрыли.