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В Польше двое местных сожгли хостел с украинскими заробитчанами (ФОТО)

Вчера, 12:40
Хостел с украинцами подожгли не случайно - фото 1
Хостел с украинцами подожгли не случайно

Инцидент случился еще 4 июля, но известно о нем стало лишь сегодня. В Погожице Малопольского воеводства два местных жителя устроили поджог помещения, в котором обитали украинские заробитчане.

Как сообщили во вторник, 7 июля, журналисты издания RadioKrakow, злоумышленники устроили пожар около 12:00 в прошлую субботу, а потушить его спасатели смогли только к утру воскресенья.

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К счастью, в результате ЧП никто не пострадал - 12 граждан Украины быстро выбежали из здания, но огонь уничтожил их вещи.

В Польше двое местных сожгли хостел с украинскими заробитчанами (ФОТО) - фото 202382

- Жители потеряли часть своего имущества, но владелец обеспечил им место для проживания в другом отеле, - отметила спикер полиции Катажина Добковська.

Поджигатели были задержаны. Ими оказались двое местных жителей. Причина, по которой они совершили преступление, пока неизвестна. С этим разбираются следователи.

В Польше двое местных сожгли хостел с украинскими заробитчанами (ФОТО) - фото 202381

Одна из версий копов - попытка расправы над гражданами Украины на фоне межнационального конфликта.

Как известно, стычки местных жителей с заробитчанами из нашей страны в Польше не являются редкостью, поскольку поляки не очень хорошо относятся к приезжим.

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