В полиции заявили об усилении мер безопасности в девяти областях Украины

Менты получили кучу дополнительных полномочий

Сразу же после задержания луцкого террориста Максима Кривоша, а также после взрыва у станции метро "Шулявская" и минирования возле "Минской", в МВД объявили о значительном закручивании гаек.

Под предлогом борьбы с терроризмом Авакову даже не пришлось выторговывать для своих подчиненных дополнительных полномочий. Он фактически захватил их своей показательной "эффективностью".

Как заявили в ночь на среду, 22 июля, в Нацполиции, в Винницкой, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях правоохранители перешли на усиленный график работы. Почему в перечне регионов нет Киева, где всего за несколько дней произошло несколько минирований у станций метро, копы не пояснили.

Тем не менее, в девяти областях страны аваковские подчиненные получили право на проведение "превентивных мер".

- Мероприятия осуществляются с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допуск дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений. Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несения службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины, - заявили в нацполе.

Копы будут усиленно патрулировать улицы городов, территории вокзалов и автостанций, а на въездах и выездах из населенных пунктов установят мобильные блокпосты.

Представителям аваковско-мусорской системы разрешают проверять документы у "подозрительных лиц", а также проводить поверхностный их осмотр. Кроме того, копам дали полномочия проверять долгое время стоящие без движения машины.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и топ-чиновников признать себя террористами. После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников, но Владимиру Зеленскому при этом пришлось записать видосик с рекламной запрещенного к показу фильма. После штурма автобуса, в ходе которого обезумевший захватчик сдался и не оказал сопротивление, видео с президентом было удалено.