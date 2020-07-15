В полиции задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ

Полицейские якобы взяли убийц СБУшника

Бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что вечером в среду, 15 июля, копы упаковали злоумышленников, которые якобы убили офицера СБУ Романа Закладного.

По словам Мосийчука, лишили жизни следователя по особо важным делам, который занимался государственными изменами, убили с целью ограбления.

Впрочем, бывший парламентарий вполне может осознанно говорить ложь для прикрытия реальной картины убийства. То же самое могут делать и менты, которые вообще способны обвинить в совершении этого преступления любого прохожего и не обращать внимание ни на отсутствие доказательств, ни на алиби и прочие "условности", которые Авакова не волнуют.

"Только что полиция Оболонского района Киева задержала подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного! - написал Мосийчук. - Убийство было совершено с целью ограбления".

Тело сотрудника спецслужбы, который с сегодняшнего дня должен был отправиться на пенсию, обнаружили на улице Иорданской около 2 часов ночи. Прибывшие на место ЧП по вызову копы, обнаружили возле уха покойного следы крови.