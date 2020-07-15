Владимир Зеленский Антон Желепа Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В полиции задержали подозреваемых в убийстве следователя СБУ

21:00
Полицейские якобы взяли убийц СБУшника - фото 1
Полицейские якобы взяли убийц СБУшника

Бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждает, что вечером в среду, 15 июля, копы упаковали злоумышленников, которые якобы убили офицера СБУ Романа Закладного.

По словам Мосийчука, лишили жизни следователя по особо важным делам, который занимался государственными изменами, убили с целью ограбления.

В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности

Впрочем, бывший парламентарий вполне может осознанно говорить ложь для прикрытия реальной картины убийства. То же самое могут делать и менты, которые вообще способны обвинить в совершении этого преступления любого прохожего и не обращать внимание ни на отсутствие доказательств, ни на алиби и прочие "условности", которые Авакова не волнуют.

"Только что полиция Оболонского района Киева задержала подозреваемых в убийстве следователя по особо важным делам СБУ Романа Закладного! - написал Мосийчук. - Убийство было совершено с целью ограбления".

Тело сотрудника спецслужбы, который с сегодняшнего дня должен был отправиться на пенсию, обнаружили на улице Иорданской около 2 часов ночи. Прибывшие на место ЧП по вызову копы, обнаружили возле уха покойного следы крови.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев СБУ убийство Игорь Мосийчук Новости
Без Табу
Другое на тему
Помпео угрожает "Северному потоку-2" - фото 1
Отступайте уже сейчас: Помпео в последний раз предупредил инвесторов "Северного потока-2"
19:00
Отель Днепр приватизировали за рекордную сумму - фото 1
Отель "Днепр" в центре Киева ушел с молотка за 1,1 миллиарда (ВИДЕО)
18:20
Верховная Рада назначила дату местных выборов - фото 1
Верховная Рада назначила дату местных выборов в Украине
14:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30