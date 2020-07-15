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В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности

13:26
В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности - фото 1
В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности

На столичной Оболони обнаружен труп мужчины с удостоверением СБУ.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "УП" и "УНН".

"Правоохранители обнаружили около 2 ночи на улице Иорданской тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. При нем было удостоверение сотрудника СБУ", - прокомментировала ситуацию пресс-офицер Оболонского райуправления полиции Диана Шутько.

В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности - фото 202756

По факту смерти правоохранителя открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ (Умышленное убийство). Тело сотрудника спецслужбы направлено на судмедэкспертизу.

В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности - фото 202757

Как уточняет УНН, погибшим мужчиной является следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный, ранее занимавшийся расследованиями связанных с госизменной и войны на Донбассе. 15 июля правоохранитель должен был выйти на пенсию.

Напомним, жители Киевщины обеспечивали боевиков "ЛДНР" мобильной связью.

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