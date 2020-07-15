В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности

В Киеве нашли тело СБУшника: Он занимался вопросами нацбезопасности

На столичной Оболони обнаружен труп мужчины с удостоверением СБУ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "УП" и "УНН".

"Правоохранители обнаружили около 2 ночи на улице Иорданской тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. При нем было удостоверение сотрудника СБУ", - прокомментировала ситуацию пресс-офицер Оболонского райуправления полиции Диана Шутько.

По факту смерти правоохранителя открыто уголовное производство по ст. 115 УКУ (Умышленное убийство). Тело сотрудника спецслужбы направлено на судмедэкспертизу.

Как уточняет УНН, погибшим мужчиной является следователь по особо важным делам СБУ Роман Закладный, ранее занимавшийся расследованиями связанных с госизменной и войны на Донбассе. 15 июля правоохранитель должен был выйти на пенсию.

Напомним, жители Киевщины обеспечивали боевиков "ЛДНР" мобильной связью.