В полиции показали видео гибели Виктора "Сенсея" Дегтярёва (ВИДЕО 18+)

Граната случайно взорвалась в руках у ветерана АТО

Ветеран войны на Донбассе подорвался на гранате вместе со своим знакомым вечером во вторник, 22 октября. На самоубийство случившееся не похоже.

На своей странице в Facebook глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко опубликовал запись момента взрыва, сделанную с камеры наблюдения в центре Киева.

"Взрыв показан как молниеносная вспышка на углу Пушкинской и бульвара Шевченко. Запечатлен на фрагменте в 22:40:05", - написал правоохранитель в описании к видео.

Напомним, ветеран АТО и основатель благотворительной организации "Купол" Виктор Дегтярев подорвался на гранате возле кафе ProRock в центре Киева. В момент взрыва он разговаривал со своим знакомым - охранником одного из офисов. У места ЧП копы нашли бутылки из-под алкоголя, а дома у бывшего бойца батальона "Донбасс" обнаружили запал от гранаты.

Копы склоняются к версии о том, что случившееся было неосторожным обращением с боеприпасами.

В результате инцидента пострадала также одна из прохожих. Ее госпитализировали с легким ранением головы.